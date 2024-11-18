Хотів тільки налякати: дев’ять років тюрми отримав чоловік за вбивство вітчима
За даними Харківської обласної прокуратури, 50-річний убив свого вітчима 11 травня цього року. Події розгорталися у Лозівському районі.
“Родичі разом вживали алкогольні напої, знаходячись у себе вдома. Спалахнула сварка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж та вдарив ним вітчима у грудну клітину. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці“, – розповіли в прокуратурі.
На суді чоловік визнав свою провину, проте переконував, що вбивати не хотів – планував лише налякати вітчима. Обвинуваченого визнали винним і засудили до дев’яти років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 11:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської обласної прокуратури, 50-річний убив свого вітчима 11 травня цього року. Події розгорталися у Лозівському районі.".