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На Харьковщине отца зарезал пьяный сын: мужчина в СИЗО

Общество 11:54   29.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине отца зарезал пьяный сын: мужчина в СИЗО

В Харьковской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве родного отца.

Трагедия произошла в селе Шатовка. По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 марта мужчина, который ранее уже неоднократно имел проблемы с законом, находился в гостях у своего отца. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и бросился с ним на отца.

«Убийца нанес не менее четырех ударов в шею и еще около десяти – в грудную клетку родственника. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — отметили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве родного отца.".