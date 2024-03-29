На Харьковщине отца зарезал пьяный сын: мужчина в СИЗО

В Харьковской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве родного отца.

Трагедия произошла в селе Шатовка. По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 марта мужчина, который ранее уже неоднократно имел проблемы с законом, находился в гостях у своего отца. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и бросился с ним на отца.

«Убийца нанес не менее четырех ударов в шею и еще около десяти – в грудную клетку родственника. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — отметили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.