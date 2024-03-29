На Харьковщине отца зарезал пьяный сын: мужчина в СИЗО
В Харьковской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве родного отца.
Трагедия произошла в селе Шатовка. По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 марта мужчина, который ранее уже неоднократно имел проблемы с законом, находился в гостях у своего отца. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и бросился с ним на отца.
«Убийца нанес не менее четырех ударов в шею и еще около десяти – в грудную клетку родственника. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — отметили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.
Читайте также: В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зарезал, отец, подозрение, прокуратура, СИЗО, сын, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине отца зарезал пьяный сын: мужчина в СИЗО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве родного отца.".