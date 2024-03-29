На Харківщині батька зарізав п’яний син: чоловік у СІЗО

На Харківщині 26-річного чоловіка підозрюють у вбивстві рідного батька.

Трагедія сталася в селі Шатівка. За даними Харківської обласної прокуратури, 26 березня чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебував в гостях у свого батька. Чоловіки разом вживали алкоголь. Між ними виникла суперечка, під час якої підозрюваний схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

«Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.