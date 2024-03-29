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На Харківщині батька зарізав п’яний син: чоловік у СІЗО

Суспільство 11:54   29.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині батька зарізав п’яний син: чоловік у СІЗО

На Харківщині 26-річного чоловіка підозрюють у вбивстві рідного батька.

Трагедія сталася в селі Шатівка. За даними Харківської обласної прокуратури, 26 березня чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебував в гостях у свого батька. Чоловіки разом вживали алкоголь. Між ними виникла суперечка, під час якої підозрюваний схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

«Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 26-річного чоловіка підозрюють у вбивстві рідного батька.".