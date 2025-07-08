Зарезал брата на кухне, а в суде не признал вину: в Харькове осудили мужчину

Приговор получил 44-летний мужчина. Следствие доказало, что он убил своего брата в Харькове.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант пришел в гости к своему 45-летнему брату. Мужчины вместе выпивали на кухне.

«Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого гость схватил кухонный нож и нанес брату несколько ударов в шею. От полученных ранений потерпевший умер на месте», — отметили правоохранители.

В суде мужчина своей вины не признал, говорят в прокуратуре. Он объяснил, что посетил брата, потому что его об этом попросила мать, проживающая в Сумской области. По его словам, родственник был пьян, поэтому он сделал ему замечание, после чего отправился спать в другую комнату.

«Свою версию трагедии фигурант объяснил возможным самоубийством брата или вмешательством посторонних лиц, которые якобы могли прийти и употреблять с ним алкоголь, пока он спал», — рассказали правоохранители.

Однако суд мужчине не поверил. Ведь во время заседания эксперт отметил, что фигурант не был последовательным в своих показаниях: не смог объяснить, вообще ли он ничего не помнит, или просто спал.

Его признали виновным в умышленном убийстве. Мужчина проведет в тюрьме 10 лет.

Читайте также: Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке