Зарізав брата на кухні, а в суді не визнав вину: у Харкові засудили чоловіка
Вирок отримав 44-річний чоловік. Слідство довело, що він вбив свого брата у Харкові.
Інцидент стався 10 серпня 2022 року. За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант прийшов у гості до свого 45-річного брата. Чоловіки разом випивали на кухні.
«Під час застілля між ними виник конфлікт, внаслідок якого гість схопив кухонний ніж і завдав братові кілька ударів у шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці», – зазначили правоохоронці.
У суді чоловік своєї вини не визнав, кажуть у прокуратурі. Він пояснив, що навідав брата, бо його попрохала мати, яка мешкає у Сумській області. За його словами, родич був п’яним, тому він зробив йому зауваження, після чого пішов спати в іншу кімнату.
«Свою версію трагедії фігурант пояснив можливим самогубством брата або втручанням сторонніх осіб, які нібито могли прийти та вживати з ним алкоголь, поки він спав», – розповіли правоохоронці.
Однак суд чоловіку не повірив. Адже під час засідання експерт зазначив, що фігурант не був послідовним у своїх свідченнях: не зміг пояснити, чи він узагалі нічого не пам’ятає, чи просто спав.
Його визнали винним в умисному вбивстві. Чоловік проведе у тюрмі 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 44-річний чоловік. Слідство довело, що він вбив свого брата у Харкові.".