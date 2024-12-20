Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

В Харькове убили мужчину, а тело спрятали в погребе: подозревают его знакомого

Происшествия 15:22   20.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове убили мужчину, а тело спрятали в погребе: подозревают его знакомого Фото: Харьковская областная прокуратура

Дело 46-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве своего знакомого, передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2022 года фигурант находился в гостях у своего знакомого по улице Кутаисской. Между мужчинами возник спор.

«В качестве последнего аргумента гость ударил хозяина домовладения кулаком в лицо, а когда тот упал, достал из кармана нож и нанес им несколько ударов в грудную клетку потерпевшего. От полученных травм 62-летний владелец дома погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, убийца завернул труп в ковер и спрятал его в погребе, расположенном на территории домовладения, после чего сбежал», — выяснили правоохранители.

Отмечается, что фигурант уже раньше отбывал срок за решеткой за умышленное убийство. Ему снова инкриминируют такую ​​же статью. Если вину докажут, мужчина может получить пожизненное заключение.

Читайте также: Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
21.12.2024, 00:22
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
20.12.2024, 19:12
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
21.12.2024, 00:48
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
20.12.2024, 08:07
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
20.12.2024, 21:08

Новости по теме:

11:12
Харьковчанка на дне рождения любимого ударила ножом знакомого: приговор
14:43
Избил и бросил на улице: пьяный житель Харьковщины поссорился со знакомым
20:19
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
11:37
Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция

Вы читали новость: «В Харькове убили мужчину, а тело спрятали в погребе: подозревают его знакомого»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 46-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве своего знакомого, передали в суд.".