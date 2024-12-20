В Харькове убили мужчину, а тело спрятали в погребе: подозревают его знакомого

Дело 46-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве своего знакомого, передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2022 года фигурант находился в гостях у своего знакомого по улице Кутаисской. Между мужчинами возник спор.

«В качестве последнего аргумента гость ударил хозяина домовладения кулаком в лицо, а когда тот упал, достал из кармана нож и нанес им несколько ударов в грудную клетку потерпевшего. От полученных травм 62-летний владелец дома погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, убийца завернул труп в ковер и спрятал его в погребе, расположенном на территории домовладения, после чего сбежал», — выяснили правоохранители.

Отмечается, что фигурант уже раньше отбывал срок за решеткой за умышленное убийство. Ему снова инкриминируют такую ​​же статью. Если вину докажут, мужчина может получить пожизненное заключение.