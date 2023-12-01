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Избил и бросил на улице: пьяный житель Харьковщины поссорился со знакомым

Общество 14:43   01.12.2023
Виктория Яковенко
Избил и бросил на улице: пьяный житель Харьковщины поссорился со знакомым

В поселке Новая Водолага мужчина чуть не забил до смерти своего знакомого из-за ссоры.

«21 ноября 23-летний злоумышленник находился в кафе. В той же компании был и 39-летний потерпевший. При употреблении спиртных напитков между мужчинами возникла громкая ссора, и они вышли на улицу выяснять отношения. Во дворе 23-летний местный житель ногами набросился на своего оппонента, избивал его ногами, не остановился даже тогда, когда тот упал. Через несколько минут нападавший оставил свою жертву и ушел в неизвестном направлении», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Посетители заведения вызвали на место скорую. Потерпевшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Правоохранители сообщили 23-летнему нападающему о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Новая Водолага мужчина чуть не забил до смерти своего знакомого из-за ссоры.".