«Убил из-за голоса в голове»: на Чугуевщине мужчина до смерти избил соседей

В поселке Малиновка в Чугуевском районе на Харьковщине убили 60-летнюю женщину и ее 64-летнего мужа. Правоохранители задержали нападающего.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о произошедшем получили 23 ноября от соседки погибших.

«Установили, что накануне 37-летний мужчина пришел к супругам, которые жили этажом ниже. Между ним и хозяином квартиры возникла ссора и злоумышленник стал избивать руками и ногами пожилого мужчины. В это время жена потерпевшего услышала ссору и вышла из комнаты. Нападающий набросился и на женщину. Спасаясь, она выбежала к лестничной площадке, но в нескольких шагах от квартиры злоумышленник догнал ее, повалил на пол и забил до смерти», — отметили в полиции.

Во время обыска дома у нападающего полицейские обнаружили одежду и обувь со следами бурого цвета.

Полицейские задержали 37-летнего нападающего. Он признался в преступлении и рассказал, что имел с потерпевшими неприязненные отношения и решил таким образом отомстить. Злоумышленник сообщил правоохранителям, что убил супругов из-за голоса, который услышал в голове.

Правоохранители установили, что нападающий стоит на учете у психиатра.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Также ему назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.