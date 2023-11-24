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«Вбив через голос у голові»: на Чугуївщині чоловік до смерті забив сусідів

Події 14:19   24.11.2023
Вікторія Яковенко
«Вбив через голос у голові»: на Чугуївщині чоловік до смерті забив сусідів Фото: ГУНП в Харківській області

У селищі Малинівка в Чугуївському районі на Харківщині вбили 60-річну жінку та її 64-річного чоловіка. Правоохоронці затримали нападника.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію отримали 23 листопада від сусідки загиблих.

«Встановили, що напередодні 37-річний чоловік прийшов до подружжя, яке мешкало поверхом нижче. Між ним та господарем квартири виникла сварка і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка. У цей час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати. Нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але за кілька кроків до квартири зловмисник наздогнав її, повалив на підлогу та забив до смерті», – зазначили у поліції.

Під час обшуку вдома у нападника поліцейські виявили одяг та взуття зі слідами бурого кольору.

Поліцейські затримали 37-річного нападника. Він зізнався у злочині та розповів, що мав з потерпілими неприязні стосунки й вирішив у такий спосіб помститися. Зловмисник повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові.

Встановлено, що нападник перебуває на обліку у психіатра, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Також йому призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Малинівка в Чугуївському районі на Харківщині вбили 60-річну жінку та її 64-річного чоловіка. Правоохоронці затримали нападника.".