«Вбив через голос у голові»: на Чугуївщині чоловік до смерті забив сусідів

У селищі Малинівка в Чугуївському районі на Харківщині вбили 60-річну жінку та її 64-річного чоловіка. Правоохоронці затримали нападника.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію отримали 23 листопада від сусідки загиблих.

«Встановили, що напередодні 37-річний чоловік прийшов до подружжя, яке мешкало поверхом нижче. Між ним та господарем квартири виникла сварка і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка. У цей час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати. Нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але за кілька кроків до квартири зловмисник наздогнав її, повалив на підлогу та забив до смерті», – зазначили у поліції.

Під час обшуку вдома у нападника поліцейські виявили одяг та взуття зі слідами бурого кольору.

Поліцейські затримали 37-річного нападника. Він зізнався у злочині та розповів, що мав з потерпілими неприязні стосунки й вирішив у такий спосіб помститися. Зловмисник повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові.

Встановлено, що нападник перебуває на обліку у психіатра, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Також йому призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.