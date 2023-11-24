Забив дружину до смерті: у Харкові чоловіка відправили у тюрму на 5 років
30 річному чоловіку, який у Харкові забив власну дружину до смерті, винесли вирок.
Інцидент стався 1 вересня у квартирі по вулиці Старовій. Як зазначили у Харківській обласній прокуратурі, подружнє життя пари не було щасливим. Тривалі сімейні чвари цього дня завершились смертю жінки.
Під час конфлікту чоловік почав бити дружину руками, ногами по голові, обличчю та тулубу. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз, зазначили правоохоронці.
Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.
У судовому засіданні чоловік зізнався у злочині.
Його визнали винним за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе за ґратами 8 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 річному чоловіку, який у Харкові забив власну дружину до смерті, винесли вирок.".