Избил жену до смерти: в Харькове мужчину отправили в тюрьму на 5 лет

30-летнему мужчине, который в Харькове забил собственную жену до смерти, вынесли приговор.

Инцидент произошел 1 сентября в квартире по улице Старовой. Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, супружеская жизнь пары не была счастливой. Длительные семейные ссоры в этот день завершились смертью женщины.

Во время конфликта мужчина начал избивать жену руками, ногами по голове, лицу и туловищу. После этого он толкнул ее, от чего женщина упала лицом вниз, отметили правоохранители.

В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте.

В судебном заседании мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет за решеткой 8 лет.

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