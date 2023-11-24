Избил жену до смерти: в Харькове мужчину отправили в тюрьму на 5 лет
30-летнему мужчине, который в Харькове забил собственную жену до смерти, вынесли приговор.
Инцидент произошел 1 сентября в квартире по улице Старовой. Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, супружеская жизнь пары не была счастливой. Длительные семейные ссоры в этот день завершились смертью женщины.
Во время конфликта мужчина начал избивать жену руками, ногами по голове, лицу и туловищу. После этого он толкнул ее, от чего женщина упала лицом вниз, отметили правоохранители.
В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте.
В судебном заседании мужчина признался в преступлении.
Его признали виновным по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет за решеткой 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летнему мужчине, который в Харькове забил собственную жену до смерти, вынесли приговор.".