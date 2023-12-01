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Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим

Суспільство 14:43   01.12.2023
Вікторія Яковенко
Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим

У селищі Нова Водолага чоловік ледь не забив до смерті свого знайомого через сварку.

«21 листопада 23-річний зловмисник перебував в кафе. В тій же компанії був і 39-річний потерпілий. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла гучна сварка, і вони вийшли на вулицю зʼясовувати стосунки. На подвірʼї 23-річний місцевий житель ногами накинувся на свого опонента, бив його ногами, не зупинився навіть тоді, коли той упав. Через кілька хвилин нападник залишив свою жертву і пішов у невідомому напрямку», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відвідувачі закладу викликали на місце «швидку». Потерпілого шпиталізували та прооперували. Наразі його стан медики оцінюють як стабільно тяжкий.

Правоохоронці повідомили 23-річному нападнику про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Нова Водолага чоловік ледь не забив до смерті свого знайомого через сварку.".