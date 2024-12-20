Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів

Суспільство 17:20   20.12.2024
Олена Нагорна
Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів

Ексспівробітниця харківської філії одного з відомих українських банків постане перед судом. За версією слідства, вона передавала знайомому реквізити карток клієнтів, щоби той виводив з рахунків гроші. 

Чоловік запропонував співробітниці банку таку співпрацю у березні 2023 року. Жінка погодилася. Вона отримувала у месенджері прізвища та імена клієнтів та надсилала знайомому їхні дані, які той використовував для входу до особистих кабінетів онлайн-банкінгу та виводив гроші, інформують у Харківській облпрокуратурі.

Так співробітниця банку передала реквізити карт понад сотні клієнтів, серед яких були внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці викрили зловмисницю. Її звільнили. Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Їй загрожує від двох до п’яти років тюрми. Правоохоронці встановлюють інших фігурантів.

Читайте також: Ввечері на Харківщині напали на жінку: її вдарили по голові та вкрали сумку

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
21.12.2024, 00:48
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
21.12.2024, 00:22
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
20.12.2024, 12:33
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
20.12.2024, 22:30
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
20.12.2024, 21:08

Новини за темою:

16:08
Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв
16:55
Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші
10:00
Керівник відділу банку в Харкові конспірувався та працював на РФ – СБУ
14:45
Як обрати ідеальну платіжну картку для подорожей: поради
13:22
«Зливала» дані карток переселенців: у Харкові викрили експрацівницю банку

Ви читали новину: «Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 17:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексспівробітниця харківської філії одного з відомих українських банків постане перед судом. За версією слідства, вона передавала знайомому реквізити карток клієнтів".