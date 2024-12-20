Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів
Ексспівробітниця харківської філії одного з відомих українських банків постане перед судом. За версією слідства, вона передавала знайомому реквізити карток клієнтів, щоби той виводив з рахунків гроші.
Чоловік запропонував співробітниці банку таку співпрацю у березні 2023 року. Жінка погодилася. Вона отримувала у месенджері прізвища та імена клієнтів та надсилала знайомому їхні дані, які той використовував для входу до особистих кабінетів онлайн-банкінгу та виводив гроші, інформують у Харківській облпрокуратурі.
Так співробітниця банку передала реквізити карт понад сотні клієнтів, серед яких були внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей.
Правоохоронці викрили зловмисницю. Її звільнили. Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Їй загрожує від двох до п’яти років тюрми. Правоохоронці встановлюють інших фігурантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексспівробітниця харківської філії одного з відомих українських банків постане перед судом. За версією слідства, вона передавала знайомому реквізити карток клієнтів".