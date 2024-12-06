Представлялись работниками банка: на Харьковщине будут судить мошенников

Правоохранители Харьковщины передали в суд дело касательно мошенников, которые, по данным следствия, представлялись работниками службы безопасности банка и выманивали деньги у людей.

«Злоумышленники звонили по телефону гражданам от имени работников службы безопасности банка и под предлогом блокирования перевода средств на счета, принадлежащие интернет-магазинам страны агрессора, получали доступ к конфиденциальным данным потерпевших, изменяли финансовый номер и идентификационные данные для входа в интернет-банкинг. В дальнейшем переводили средства пострадавших на подконтрольные счета», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сумма, нанесенного потерпевшим ущерба, составляет почти 500 тысяч гривен.

Фигурантов разоблачили в феврале. Дома у них изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

Им инкриминируют ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УКУ.

«Организатор и один из исполнителей сейчас находятся под стражей, другие исполнители объявлены в розыск. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет», — добавили правоохранители.