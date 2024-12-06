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Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв

Суспільство 16:08   06.12.2024
Вікторія Яковенко
Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці Харківщини передали до суду справу щодо шахраїв, які, за даними слідства, представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали гроші у людей.

«Зловмисники телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банку та під приводом блокування переведення коштів на рахунки, які належать інтернет-магазинам країни агресорки, отримували доступ до конфіденційних даних потерпілих, змінювали фінансовий номер та ідентифікаційні дані для входу до інтернет-банкінгу. В подальшому переводили кошти потерпілих на підконтрольні рахунки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним правоохоронців, сума завданих потерпілим збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Фігурантів викрили у лютому. Вдома у них вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Їм інкримінують ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.

«Організатор та один з виконавців наразі перебувають під вартою, інших виконавців оголошено у розшук. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років», – додали правоохоронці.

мошенники Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
мошенники Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини передали до суду справу щодо шахраїв, які, за даними слідства, представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали гроші у людей.".