Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв
Правоохоронці Харківщини передали до суду справу щодо шахраїв, які, за даними слідства, представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали гроші у людей.
«Зловмисники телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банку та під приводом блокування переведення коштів на рахунки, які належать інтернет-магазинам країни агресорки, отримували доступ до конфіденційних даних потерпілих, змінювали фінансовий номер та ідентифікаційні дані для входу до інтернет-банкінгу. В подальшому переводили кошти потерпілих на підконтрольні рахунки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даним правоохоронців, сума завданих потерпілим збитків становить майже 500 тисяч гривень.
Фігурантів викрили у лютому. Вдома у них вилучили мобільні телефони та банківські картки.
Їм інкримінують ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.
«Організатор та один з виконавців наразі перебувають під вартою, інших виконавців оголошено у розшук. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років», – додали правоохоронці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банк, мошенники, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини передали до суду справу щодо шахраїв, які, за даними слідства, представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали гроші у людей.".