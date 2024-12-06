Представлялися працівниками банку: на Харківщині судитимуть шахраїв

Правоохоронці Харківщини передали до суду справу щодо шахраїв, які, за даними слідства, представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали гроші у людей.

«Зловмисники телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банку та під приводом блокування переведення коштів на рахунки, які належать інтернет-магазинам країни агресорки, отримували доступ до конфіденційних даних потерпілих, змінювали фінансовий номер та ідентифікаційні дані для входу до інтернет-банкінгу. В подальшому переводили кошти потерпілих на підконтрольні рахунки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним правоохоронців, сума завданих потерпілим збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Фігурантів викрили у лютому. Вдома у них вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Їм інкримінують ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.

«Організатор та один з виконавців наразі перебувають під вартою, інших виконавців оголошено у розшук. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років», – додали правоохоронці.