Live
  • Пн 22.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 41.49
  • EUR 45.19

Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині

Події 14:34   22.07.2024
Оксана Якушко
Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині

11 зловмисників із Харківщини та Київщини дзвонили телефоном громадянам, називалися співробітниками служби безпеки банку та повідомляли про нібито підозрілі операції з банківськими рахунками. Так вони отримували доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу постраждалих, повідомили у Нацполіції.

Надалі, використовуючи гаджети з функцією NFC для безконтактної оплати вони переводили в готівку кошти в магазинах побутової техніки та банкоматах.

Шахрайську діяльність викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області та УСБУ в Харківській області, за сприяння служби безпеки ПриватБанку.

Правоохоронці задокументували діяльність 11 фігурантів. Провели обшуки за місцями їх мешкання на території Харківської та Київської областей. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 27 банківських карток, 100 сім-карток та понад 90 стартових пакетів мобільних операторів, а також 100 пристроїв для генерації сім-карток та грошові кошти.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Трьох підозрюваних тримають під вартою, ще одного – під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: «Продавав» генератор: у Харкові інтернет-шахрай обдурив 14 людей

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині
Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині
22.07.2024, 14:34
С-300 вдарили по Харківщині – поліція
С-300 вдарили по Харківщині – поліція
22.07.2024, 08:12
10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові
10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові
22.07.2024, 13:48
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
22.07.2024, 13:09
Головні новини Харкова 22 липня: ракетами по Харківщині били вночі та вранці
Головні новини Харкова 22 липня: ракетами по Харківщині били вночі та вранці
22.07.2024, 11:52
Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція
Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція
22.07.2024, 11:36

Новини за темою:

14:57
Продавали неіснуючих цуценят і котів: двох шахраїв піймали на Харківщині
09:41
Квартиру в померлого в Харкові “купили” шахраї та перепродали
13:55
Квартирою померлої у Харкові заволоділи шахраї: житло віддають мерії
21:50
В Ізюмі «промишляють» телефонні шахраї: влада звернулась до жителів
10:06
Пошкоджують житло та малюють руйнування у фотошопі: шахраї “єВідновлення”

Ви читали новину: «Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 зловмисників із Харківщини та Київщини дзвонили телефоном громадянам, називалися співробітниками служби безпеки банку та повідомляли про нібито підозрілі операції з банківськими рахунками. Так вони отримували доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу постраждалих, повідомили у Нацполіції.".