Аферистів, що називалися службою безпеки банку, впіймали на Харківщині
11 зловмисників із Харківщини та Київщини дзвонили телефоном громадянам, називалися співробітниками служби безпеки банку та повідомляли про нібито підозрілі операції з банківськими рахунками. Так вони отримували доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу постраждалих, повідомили у Нацполіції.
Надалі, використовуючи гаджети з функцією NFC для безконтактної оплати вони переводили в готівку кошти в магазинах побутової техніки та банкоматах.
Шахрайську діяльність викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області та УСБУ в Харківській області, за сприяння служби безпеки ПриватБанку.
Правоохоронці задокументували діяльність 11 фігурантів. Провели обшуки за місцями їх мешкання на території Харківської та Київської областей. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 27 банківських карток, 100 сім-карток та понад 90 стартових пакетів мобільних операторів, а також 100 пристроїв для генерації сім-карток та грошові кошти.
Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Трьох підозрюваних тримають під вартою, ще одного – під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: мошенники, мошенничество, онлайн-банкинг, Приват-банк, служба безопасности банка, телефонные мошенники;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 14:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 зловмисників із Харківщини та Київщини дзвонили телефоном громадянам, називалися співробітниками служби безпеки банку та повідомляли про нібито підозрілі операції з банківськими рахунками. Так вони отримували доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу постраждалих, повідомили у Нацполіції.".