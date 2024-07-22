Аферистов, называвшихся службой безопасности банка, поймали на Харьковщине
11 злоумышленников с Харьковщины и Киевщины звонили по телефону гражданам, назывались сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о якобы подозрительных операциях с банковскими счетами. Так они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банкинга пострадавших, сообщили в Нацполиции.
В дальнейшем, используя гаджеты с функцией NFC для бесконтактной оплаты, они обналичивали средства в магазинах бытовой техники и банкоматах.
Мошенничество разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области при содействии службы безопасности ПриватБанка.
Правоохранители задокументировали деятельность 11-ти фигурантов. Провели обыски по местам их проживания на территории Харьковской и Киевской областей. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, 27 банковских карт, 100 сим-карт и более 90 стартовых пакетов мобильных операторов, а также 100 устройств для генерации сим-карт и деньги.
Четырем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве. Трех подозреваемых содержат под стражей, еще одного – под круглосуточным домашним арестом. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мошенники, мошенничество, онлайн-банкинг, Приват-банк, служба безопасности банка, телефонные мошенники;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 14:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 злоумышленников с Харьковщины и Киевщины звонили по телефону гражданам, назывались сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о якобы подозрительных операциях с банковскими счетами. Так они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банкинга пострадавших, сообщили в Нацполиции.".