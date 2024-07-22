Аферистов, называвшихся службой безопасности банка, поймали на Харьковщине

11 злоумышленников с Харьковщины и Киевщины звонили по телефону гражданам, назывались сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о якобы подозрительных операциях с банковскими счетами. Так они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банкинга пострадавших, сообщили в Нацполиции.

В дальнейшем, используя гаджеты с функцией NFC для бесконтактной оплаты, они обналичивали средства в магазинах бытовой техники и банкоматах.

Мошенничество разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области при содействии службы безопасности ПриватБанка.

Правоохранители задокументировали деятельность 11-ти фигурантов. Провели обыски по местам их проживания на территории Харьковской и Киевской областей. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, 27 банковских карт, 100 сим-карт и более 90 стартовых пакетов мобильных операторов, а также 100 устройств для генерации сим-карт и деньги.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве. Трех подозреваемых содержат под стражей, еще одного – под круглосуточным домашним арестом. Им грозит до 8 лет лишения свободы.