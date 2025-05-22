Специалист Евгений Шевцов объяснил, как не стать жертвой мошенников

За несколько последних недель в СМИ и социальных сетях увеличилось количество сообщений о случаях мошенничества, особенно связанных с финансами. Эксперт по информационной безопасности, который консультирует специалистов Национальной полиции Украины и крупных компаний Евгений Шевцов, дает несколько советов, как избежать мошеннических схем.

«Одна из самых частых схем, которые используют мошенники уже очень давно, это когда человек получает сообщение от родственника или знакомого на один из мессенджеров (Telegram, Viber и т.д.) с просьбой займа на карту. При этом вам также могут предоставить личную информацию, которую могли найти в приложении знакомого. Отправив деньги, уже после звонка выяснилось, что аккаунт сломали, и знакомый ничего не просил», — говорит Евгений Шевцов, добавляя, что не стоит спешите присылать деньги онлайн — это, скорее всего, может быть обман.

Как советует эксперт, обязательно проверьте информацию, поэтому позвоните по телефону человеку или напишите ему в другом мессенджере. Если знакомый не знает о просьбе, сообщите, что его аккаунт сломали, поэтому пусть изменит пароль и включит двухфакторную аутентификацию.

Также распространена схема в Украине, от которой уже пострадали сотни людей, когда телефонные мошенники, предлагая установить новое банковское приложение, пытаются получить доступ к данным клиентов финансовых учреждений.

«Злоумышленники представляются работниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое. Затем они посылают фишинговые ссылки на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка», – объясняет Евгений Шевцов.

Также злоумышленники активно используют разные мессенджеры для рассылки сообщений с просьбой поддержать ребенка в конкурсе, проголосовать за какую-то детскую команду или группу.

Как советует эксперт по информационной безопасности, в таких ситуациях нужно перезвонить самостоятельно на официальный номер банка, указанный на платежной карте или на сайте и уточнить информацию

«Однако всегда следует прекращать разговор, если во время телефонного разговора спрашивают пароли, коды банков и пытаются управлять действиями, в частности просят установить программу на устройство, потому что все эти действия свидетельствуют о мошеннических намерениях», — говорит Евгений Шевцов, добавляя, что при этом никогда не нужно переходить по сообщениям, которые вам присылают.

Также специалист советует соблюдать правила безопасности при загрузке приложения на телефон или другое устройство – выбирать только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов, использовать официальные платформы Microsoft Store для Windows, Apple App Store для macOS и iOS и Google Play для Android, ведь такие магазины обычно заботятся о безопасности, хотя даже там могут случаться случаи вредоносности.

Однако, если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и подайте электронное обращение в киберполицию.