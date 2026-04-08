Відновлення будинку на Академіка Павлова: що вже зробили (фото)

У Харкові триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на вулиці Академіка Павлова.

У Харківській міськраді нагадали, що після кількох влучань у трьох під’їздах були зруйновано сходові марші, пошкоджені стіни та вибиті вікна.

«У квартирах вже встановили нові вікна та двері, відновили мережі гарячого й холодного водопостачання, електропостачання, провели сантехнічні роботи. У під’їздах фахівці повністю відновили сходові марші, пофарбували стіни і стелю. Також будівельники відновили та утеплили зовнішні стіни у місцях влучань. Крім того, в будинку відновлено більшість склінь, а в одному з під’їздів замінено пошкоджений ліфт», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Наразі там тривають оздоблювальні роботи та ремонт вхідних груп.

У планах – укладання плитки на входах, а також демонтаж старих сходів із подальшим влаштуванням нових.

