Харківські нацгвардійці розповіли про ситуацію в Бахмуті (відео)

Нацгвардійці 3017 частини НГУ з Харкова разом з іншими Силами оборони перебувають у Бахмуті та захищають українську фортецю.

Ситуацію в Бахмуті командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Олександр Півненко називає “стабільно важкою, але контрольованою”. Відео з Бахмута у Фейсбуці опублікувала пресслужба Східного ОТО Нацгвардії.

“Тактика ворога – тактика малих груп, по чотири – п’ять осіб. Просочуються через будинки. Вони знають наші передові позиції, ми знаємо, де їхні передові позиції. Ми працюємо розвідкою та артилерією: виявляємо та знищуємо. Часто вони не використовують техніку, а використовують людей. Закидають нас великими масами, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати, над цим і працюємо. Але це дуже складно. Вони можуть перебігати. Потрібно переводити артилерію, шукати, вибивати. Велика лінія фронту. Працюємо постійно. Усього вистачає – артилерії вистачає, нормально”, – поділився Олександр Півненко.

За словами воїнів Нацгвардії, бої у Бахмуті не припиняються й артилерійська стрілянина практично не вщухає.

“Напружена обстава, постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається. Постійні обстріли міста, – прокоментував з вулиць Бахмута нацгвардієць Сергій. – Але місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто, але наші бійці дають йому відсіч”.