Live
  • Середа 25.01.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Харківські нацгвардійці розповіли про ситуацію в Бахмуті (відео)

Події 10:27   25.01.2023
Оксана Горун
Харківські нацгвардійці розповіли про ситуацію в Бахмуті (відео)

Нацгвардійці 3017 частини НГУ з Харкова разом з іншими Силами оборони перебувають у Бахмуті та захищають українську фортецю.

Ситуацію в Бахмуті командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Олександр Півненко називає “стабільно важкою, але контрольованою”. Відео з Бахмута у Фейсбуці опублікувала пресслужба Східного ОТО Нацгвардії.

“Тактика ворога – тактика малих груп, по чотири – п’ять осіб. Просочуються через будинки. Вони знають наші передові позиції, ми знаємо, де їхні передові позиції. Ми працюємо розвідкою та артилерією: виявляємо та знищуємо. Часто вони не використовують техніку, а використовують людей. Закидають нас великими масами, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати, над цим і працюємо. Але це дуже складно. Вони можуть перебігати. Потрібно переводити артилерію, шукати, вибивати. Велика лінія фронту. Працюємо постійно. Усього вистачає – артилерії вистачає, нормально”, – поділився Олександр Півненко.

Читайте також: У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади

За словами воїнів Нацгвардії, бої у Бахмуті не припиняються й артилерійська стрілянина практично не вщухає.

“Напружена обстава, постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається. Постійні обстріли міста, – прокоментував з вулиць Бахмута нацгвардієць Сергій. – Але місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто, але наші бійці дають йому відсіч”.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:38
У травні плануємо поїхати охороняти дачу Кучми в Криму – воїн ТрО Харкова
07:15
У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог
08:55
У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади
07:53
Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром
07:22
Ракетні удари, обстріли та спроби наступати: Генштаб про добу на Харківщині

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківські нацгвардійці розповіли про ситуацію в Бахмуті (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці 3017 частини НГУ з Харкова разом з іншими Силами оборони перебувають у Бахмуті та захищають українську фортецю".