Харьковские нацгвардейцы рассказали об обстановке в Бахмуте (видео)

Нацгвардейцы 3017 части НГУ из Харькова вместе с другими Силами обороны находятся в Бахмуте и защищают украинскую крепость.

Обстановку в Бахмуте командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Пивненко называет «стабильно тяжелой, но контролируемой». Видео из Бахмута в facebook опубликовала пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии.

«Тактика врага – тактика малых групп, по четыре — пять человек. Просачиваются через дома. Они знают наши передовые позиции, мы знаем, где их передовые позиции. Мы работам разведкой и артиллерией: обнаруживаем и уничтожаем. Часто они не используют технику, а используют людей. Закидывают нас большими массами, чтобы пробить оборону. Нужно их выбивать, над этим и работаем. Но это очень сложно. Они могут перебегать. Нужно переводить артиллерию, искать, выбивать. Большая линия фронта. Работаем постоянно. Всего хватает — артиллерии хватает, нормально», — поделился Александр Пивненко.

По словам воинов Нацгвардии, бои в Бахмуте не прекращаются и артиллерийской стрельбы практически не утихают.

«Напряженная довольно-таки обстановка, постоянные бои. Вы сами слышите, что происходит. Постоянные обстрелы города, — прокомментировал с улиц Бахмута нацгвардеец Сергей. — Но город под полным контролем украинской армии. Ведутся бои на околицах. Враг постоянно пытается зайти в сам город, но наши бойцы дают ему отпор».