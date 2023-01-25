Live
  • Среда 25.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🔴

Харьковские нацгвардейцы рассказали об обстановке в Бахмуте (видео)

Происшествия 10:27   25.01.2023
Оксана Горун
Харьковские нацгвардейцы рассказали об обстановке в Бахмуте (видео) Фото: кадр из видео

Нацгвардейцы 3017 части НГУ из Харькова вместе с другими Силами обороны находятся в Бахмуте и защищают украинскую крепость.

Обстановку в Бахмуте командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Пивненко называет «стабильно тяжелой, но контролируемой». Видео из Бахмута в facebook опубликовала пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии.

«Тактика врага – тактика малых групп, по четыре — пять человек. Просачиваются через дома. Они знают наши передовые позиции, мы знаем, где их передовые позиции. Мы работам разведкой и артиллерией: обнаруживаем и уничтожаем. Часто они не используют технику, а используют людей. Закидывают нас большими массами, чтобы пробить оборону. Нужно их выбивать, над этим и работаем. Но это очень сложно. Они могут перебегать. Нужно переводить артиллерию, искать, выбивать. Большая линия фронта. Работаем постоянно. Всего хватает  — артиллерии хватает, нормально», — поделился Александр Пивненко.

Читайте также: В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады

По словам воинов Нацгвардии, бои в Бахмуте не прекращаются и артиллерийской стрельбы практически не утихают.

«Напряженная довольно-таки обстановка, постоянные бои. Вы сами слышите, что происходит. Постоянные обстрелы города, — прокомментировал с улиц Бахмута нацгвардеец Сергей. — Но город под полным контролем украинской армии. Ведутся бои на околицах. Враг постоянно пытается зайти в сам город, но наши бойцы дают ему отпор».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:15
В Генштабе назвали 10 населенных пунктов, обстрелянных врагом на Харьковщине
08:55
В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады
07:53
Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром
07:22
Ракетные удары, обстрелы и попытки наступать: Генштаб о сутках на Харьковщине
20:44
Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские нацгвардейцы рассказали об обстановке в Бахмуте (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы 3017 части НГУ из Харькова вместе с другими Силами обороны находятся в Бахмуте и защищают украинскую крепость".