В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады
Фото: Skate Ukraine
Спортсмену из Харькова Дмитрию Шарпару было 25 лет. Бывший фигурист защищал Украину в составе Сил обороны.
«Под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист, родом из Харькова Дмитрий Шарпар, — сообщили на facebook-странице общественной организации для развития фигурного катания в Украине Skate Ukraine. — Ему было 25 лет».
Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко.
Они стали серебряными призерами чемпионата Украины и вошел в ТОП-10 на юношеских Олимпийских играх-2016.
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После завершения любительской карьеры Шарпар стал артистом циркового шоу на льду «Гранд».
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсмену из Харькова Дмитрию Шарпару было 25 лет. Бывший фигурист защищал Украину в составе Сил обороны".