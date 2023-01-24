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В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады

Происшествия 08:55   24.01.2023
Оксана Горун
В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады Фото: Skate Ukraine

Спортсмену из Харькова Дмитрию Шарпару было 25 лет. Бывший фигурист защищал Украину в составе Сил обороны.

«Под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист, родом из Харькова Дмитрий Шарпар, — сообщили на facebook-странице общественной организации для развития фигурного катания в Украине Skate Ukraine. — Ему было 25 лет».

В боях под Бахмутом погиб фигурист Дмитрий Шарпар 4
Фото: Skate Ukraine

Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко.

В боях под Бахмутом погиб фигурист Дмитрий Шарпар
Фото: Skate Ukraine

Они стали серебряными призерами чемпионата Украины и вошел в ТОП-10 на юношеских Олимпийских играх-2016.

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В боях под Бахмутом погиб фигурист Дмитрий Шарпар 3
Фото: Skate Ukraine

После завершения любительской карьеры Шарпар стал артистом циркового шоу на льду «Гранд».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Спорт, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсмену из Харькова Дмитрию Шарпару было 25 лет. Бывший фигурист защищал Украину в составе Сил обороны".