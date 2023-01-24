В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады

Спортсмену из Харькова Дмитрию Шарпару было 25 лет. Бывший фигурист защищал Украину в составе Сил обороны.

«Под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист, родом из Харькова Дмитрий Шарпар, — сообщили на facebook-странице общественной организации для развития фигурного катания в Украине Skate Ukraine. — Ему было 25 лет».

Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко.

Они стали серебряными призерами чемпионата Украины и вошел в ТОП-10 на юношеских Олимпийских играх-2016.

После завершения любительской карьеры Шарпар стал артистом циркового шоу на льду «Гранд».