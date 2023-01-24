У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади

Спортсменові з Харкова Дмитру Шарпару було 25 років. Колишній фігурист захищав Україну у складі Сил оборони.

“Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом з Харкова Дмитро Шарпар, – повідомили на Фейсбук-сторінці громадської організації для розвитку фігурного катання в Україні Skate Ukraine. – Йому було 25 років”.

Дмитро Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко.

Вони стали срібними призерами чемпіонату України та увійшли до ТОП 10 на юнацьких Олімпійських іграх-2016.

Після завершення аматорської кар’єри Шарпар став артистом циркового шоу на льоду “Гранд”.