У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади
Спортсменові з Харкова Дмитру Шарпару було 25 років. Колишній фігурист захищав Україну у складі Сил оборони.
“Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом з Харкова Дмитро Шарпар, – повідомили на Фейсбук-сторінці громадської організації для розвитку фігурного катання в Україні Skate Ukraine. – Йому було 25 років”.
Дмитро Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко.
Вони стали срібними призерами чемпіонату України та увійшли до ТОП 10 на юнацьких Олімпійських іграх-2016.
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Після завершення аматорської кар’єри Шарпар став артистом циркового шоу на льоду “Гранд”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спортсменові з Харкова Дмитру Шарпару було 25 років. Колишній фігурист захищав Україну у складі Сил оборони".