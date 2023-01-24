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У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади

Події 08:55   24.01.2023
Оксана Горун
У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади

Спортсменові з Харкова Дмитру Шарпару було 25 років. Колишній фігурист захищав Україну у складі Сил оборони.

“Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом з Харкова Дмитро Шарпар, – повідомили на Фейсбук-сторінці громадської організації для розвитку фігурного катання в Україні Skate Ukraine. – Йому було 25 років”.

У боях під Бахмутом загинув фігурист Дмитро Шарпар 4

Дмитро Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко.

У боях під Бахмутом загинув фігурист Дмитро Шарпар

Вони стали срібними призерами чемпіонату України та увійшли до ТОП 10 на юнацьких Олімпійських іграх-2016.

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У боях під Бахмутом загинув фігурист Дмитро Шарпар 3

Після завершення аматорської кар’єри Шарпар став артистом циркового шоу на льоду “Гранд”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Спорт, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 08:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спортсменові з Харкова Дмитру Шарпару було 25 років. Колишній фігурист захищав Україну у складі Сил оборони".