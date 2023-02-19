Герой, остановивший врага у Купянска, стал полноправным главой ТрО на востоке

18 февраля личному составу регионального управления Сил территориальной обороны «Восток» отрекомендовали нового начальника. Им стал Герой Украины полковник Александр Зугравый, ранее исполнявший обязанности начальника.

Как сообщают в региональном управлении Сил теробороны «Восток», Зугравый назначен начальником согласно приказу главнокомандующего ВСУ от 15 февраля. Его отрекомендовал бойцам командующий Сил теробороны генерал-майор Игорь Танцюра.

«Каждое мгновение мы приближаем и будем приближать в дальнейшем нашу победу над врагом! Полгода назад враг потерпел поражение на Слобожанщине, сейчас «ломает зубы» пытаясь взять нашу восточную крепость — Бахмут! На всех горячих направлениях подчиненные нашему региональному управлению подразделения — уничтожают врага всеми возможными силами и средствами. Это уже не «парни и девушки с блокпостов». За год войны они стали грозной силой на поле боя. Гарантом качественной обороны нашей родины на востоке!», — сказал Зугравый перед личным составом.



Фото: региональное управление Сил территориальной обороны «Восток»

Как сообщали в Офисе президента, Зугравый до войны сформировал территориальную оборону в пяти восточных областях Украины, а с началом агрессии РФ создал действенную систему разведки и движения сопротивления в Харькове и области. Благодаря умелым действиям офицера украинские войска остановили врага в районе Купянска.