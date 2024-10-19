РФ стремится снова оккупировать Купянск – британская разведка о ситуации

Армия РФ продолжает давить на востоке Харьковщины. Сейчас российские войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 19 октября.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, стремится снова оккупировать Купянск, являющийся важным железнодорожным узлом.

«Россия, вероятно, продолжит добиваться успехов в этом районе в ближайшие недели. Город расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинскую логистику на этом направлении. Вероятно, продолжающиеся российские атаки усложняют украинские операции на восточном берегу Оскола», — говорится в отчете.