РФ стремится снова оккупировать Купянск – британская разведка о ситуации
Фото: Разведка Минобороны Великобритании
Армия РФ продолжает давить на востоке Харьковщины. Сейчас российские войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 19 октября.
По данным британской разведки, Россия, вероятно, стремится снова оккупировать Купянск, являющийся важным железнодорожным узлом.
«Россия, вероятно, продолжит добиваться успехов в этом районе в ближайшие недели. Город расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинскую логистику на этом направлении. Вероятно, продолжающиеся российские атаки усложняют украинские операции на восточном берегу Оскола», — говорится в отчете.
Читайте также: Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: британская, Восток, купянск, отчет, разведка, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ стремится снова оккупировать Купянск – британская разведка о ситуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает давить на востоке Харьковщины. Сейчас российские войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска.".