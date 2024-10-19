РФ прагне знову окупувати Куп’янськ – британська розвідка про ситуацію
Фото: Розвідка Міноборони Великої Британії
Армія РФ продовжує тиснути на сході Харківщини. Наразі російські війська знаходяться за кількасот метрів від річки Оскіл і приблизно за 20 км на південь від Куп’янська, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 19 жовтня.
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, прагне знову окупувати Куп’янськ, який є важливим залізничним вузлом.
«Росія, ймовірно, продовжить досягати успіхів у цьому регіоні найближчими тижнями. Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українську логістику на цьому напрямку. Ймовірно, тривалі російські атаки ускладнюють українські операції на східному березі Осколу», – йдеться у звіті.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: британская, Восток, куп'янск, отчет, разведка, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує тиснути на сході Харківщини. Наразі російські війська знаходяться за кількасот метрів від річки Оскіл і приблизно за 20 км на південь від Куп’янська.".