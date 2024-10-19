РФ прагне знову окупувати Куп’янськ – британська розвідка про ситуацію

Армія РФ продовжує тиснути на сході Харківщини. Наразі російські війська знаходяться за кількасот метрів від річки Оскіл і приблизно за 20 км на південь від Куп’янська, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 19 жовтня.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, прагне знову окупувати Куп’янськ, який є важливим залізничним вузлом.

«Росія, ймовірно, продовжить досягати успіхів у цьому регіоні найближчими тижнями. Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українську логістику на цьому напрямку. Ймовірно, тривалі російські атаки ускладнюють українські операції на східному березі Осколу», – йдеться у звіті.