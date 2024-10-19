Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)
Все більше мешканців Куп’янського району Харківської області погоджуються на обов’язкову евакуацію. Поліцейські показали, як люди виїжджають з небезпечних населених пунктів.
Командир взводу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Сергій Брусенцев розповідає: зараз до правоохоронців щодня надходять заявки від жителів з проханням про допомогу в евакуації.
«Громадян у населених пунктах залишилося мало. Переважно це літні люди. Умови для проживання складні. Немає світла, опалення, газу. Крім того, посилились обстріли з боку ворога», – сказав Брусенцев.
18 жовтня правоохоронці вивезли 63 людини з міста Куп’янськ, селищ Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Благодатне та Сенькове.
«Громадян доставляють до більш безпечного місця, де їх зустрічають волонтери та везуть людей до Харкова. Ті, хто не має житла або родичів у місті, отримують тимчасове житло. Також волонтери допомагають з одягом, предметами першої необхідності, харчуванням», – додали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Все більше мешканців Куп’янського району Харківської області погоджуються на обов’язкову евакуацію. Поліцейські показали, як люди виїжджають з небезпечних населених пунктів.".