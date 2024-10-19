Live
  • Сб 19.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)

Репортаж 14:17   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Все більше мешканців Куп’янського району Харківської області погоджуються на обов’язкову евакуацію. Поліцейські показали, як люди виїжджають з небезпечних населених пунктів.

Командир взводу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Сергій Брусенцев розповідає: зараз до правоохоронців щодня надходять заявки від жителів з проханням про допомогу в евакуації.

«Громадян у населених пунктах залишилося мало. Переважно це літні люди. Умови для проживання складні. Немає світла, опалення, газу. Крім того, посилились обстріли з боку ворога», – сказав Брусенцев.

18 жовтня правоохоронці вивезли 63 людини з міста Куп’янськ, селищ Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Благодатне та Сенькове.

«Громадян доставляють до більш безпечного місця, де їх зустрічають волонтери та везуть людей до Харкова. Ті, хто не має житла або родичів у місті, отримують тимчасове житло. Також волонтери допомагають з одягом, предметами першої необхідності, харчуванням», – додали копи.

Читайте також: “Найстрашніше – вночі” – що кажуть врятовані з Куп’янська (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)
Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)
19.10.2024, 14:17
Два мешканці Харківщини повернулися з полону – Синєгубов (фото)
Два мешканці Харківщини повернулися з полону – Синєгубов (фото)
19.10.2024, 10:29
Ярмарок вакансій: у харківських КП повно роботи, чому не вистачає працівників
Ярмарок вакансій: у харківських КП повно роботи, чому не вистачає працівників
19.10.2024, 09:03
Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
19.10.2024, 13:01
В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу
В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу
19.10.2024, 11:25
Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина
Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина
19.10.2024, 08:07

Новини за темою:

10:57
У Київському районі відключать газ – у яких будинках його сьогодні не буде
15:38
У багатоповерхівки області надійшли рахунки за техобслуговування газопроводів
09:24
Харків’яни отримають додаткові платіжки за газ: чому
13:21
Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси
22:25
Десятки будинків на Салтівці в Харкові будуть без газу в четвер

Ви читали новину: «Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Все більше мешканців Куп’янського району Харківської області погоджуються на обов’язкову евакуацію. Поліцейські показали, як люди виїжджають з небезпечних населених пунктів.".