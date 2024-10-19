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Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)

Общество 14:17   19.10.2024
Виктория Яковенко
Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Все больше жителей Купянского района Харьковской области соглашаются на эвакуацию. Полицейские показали, как люди выезжают из опасных населенных пунктов.

Командир взвода полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Сергей Брусенцев рассказывает: сейчас в полицию ежедневно поступают заявки от жителей с просьбой о помощи в эвакуации.

«Граждан в населенных пунктах осталось мало. Преимущественно это пожилые люди. Условия проживания сложные. Нет света, отопления, газа. Кроме того, усилились обстрелы со стороны врага», – сказал Брусенцев.

18 октября правоохранители вывезли 63 человека из города Купянск, поселков Ковшаровка, Купянск-Узловой, Куриловка, Благодатное и Сеньково.

«Граждан доставляют в более безопасное место, где их встречают волонтеры и везут людей в Харьков. Те, у кого нет жилья или родственников в городе, получают временное жилье. Также волонтеры помогают с одеждой, предметами первой необходимости, питанием», — добавили копы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все больше жителей Купянского района Харьковской области соглашаются на эвакуацию. Полицейские показали, как люди выезжают из опасных населенных пунктов.".