Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)
Все больше жителей Купянского района Харьковской области соглашаются на эвакуацию. Полицейские показали, как люди выезжают из опасных населенных пунктов.
Командир взвода полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Сергей Брусенцев рассказывает: сейчас в полицию ежедневно поступают заявки от жителей с просьбой о помощи в эвакуации.
«Граждан в населенных пунктах осталось мало. Преимущественно это пожилые люди. Условия проживания сложные. Нет света, отопления, газа. Кроме того, усилились обстрелы со стороны врага», – сказал Брусенцев.
18 октября правоохранители вывезли 63 человека из города Купянск, поселков Ковшаровка, Купянск-Узловой, Куриловка, Благодатное и Сеньково.
«Граждан доставляют в более безопасное место, где их встречают волонтеры и везут людей в Харьков. Те, у кого нет жилья или родственников в городе, получают временное жилье. Также волонтеры помогают с одеждой, предметами первой необходимости, питанием», — добавили копы.
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все больше жителей Купянского района Харьковской области соглашаются на эвакуацию. Полицейские показали, как люди выезжают из опасных населенных пунктов.".