«Страшнее всего — ночью» — что говорят спасенные из Купянска (видео)
В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска и трех ближайших к фронту громад. Необходимо вывезти 10 тысяч человек, в том числе 4000 — с левого берега.
«Сегодня в погребе ночевала. Прилет такой был — в десять и дальше, пять-шесть… Я уже не знаю, сколько. У меня страх ночи, я до ночи не сплю, потому что начинаются прилеты, обстрелы. Днем не так, а самое страшное – ночью», — поделилась эвакуированная жительница города Екатерина в видео, опубликованном пресс-службой ХОВА.
Ее поддержала другая жительница прифронтового города — Ольга. «Каждую ночь. Днем, гады, перестают, а ночью бьют. Ни света сейчас нет, ни воды нет, ни газа нет», — рассказала женщина.
Видео: пресс-служба ХОВА
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил: обязательную эвакуацию гражданских проводят из четырех прифронтовых громад: Купянской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской.
«Должны вывезти в первую очередь с левого берега (реки Оскол – Ред.) всех людей. По нашим планам, это около четырех тысяч. В общей сложности нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек. Темпы эвакуации с каждым днем все больше и больше. Пока места у нас есть в резерве. У нас есть возможность отправлять людей за пределы территории Харьковской области, за пределы Харькова. Логистику обеспечивает «Укрзалізниця». Для людей это будет бесплатно», — подчеркнул Синегубов.
В эвакуации людей и помощи им участвуют 17 общественных организаций.
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«Помогаем в системе поселения непосредственно приезжающим людям, функционирует транзитный пункт. На нем работают восемь благотворительных организаций. Оказывают многосекторальную поддержку гражданскому населению – такую, как денежная помощь, медицинские средства, горячее питание, продукты гигиены, продукты, готовые к употреблению», — рассказал глава координационного гуманитарного центра Евгений Коляда.
Только за прошедшие сутки, по данным ХОВА, в логистические центры прибыли около 245 эвакуированных. Среди них 29 — дети.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска и трех ближайших к фронту громад. Необходимо вывезти 10 тысяч человек, в том числе 4000 — с левого берега".