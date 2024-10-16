«Это – последний шанс выехать». Как происходит эвакуация на Купянщине
На данный момент на Купянщине проживают около 5800 человек, сообщил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія».
По его словам, ситуация в Купянском районе крайне сложная. Это связано не только с ухудшением военной ситуации – наступлением врага и регулярными обстрелами, но и с разрушением критической инфраструктуры.
«Поэтому на левобережье, а это – Ковшаровка, Купянск-Узловой, город Купянск, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение. И в связи с критическими разрушениями и критическими обстрелами восстановить это невозможно. Поэтому было принято решение ужесточить меры эвакуации. Хотя хочу отметить, что эвакуация в Купянской громаде объявлена в прошлом году с августа», – сказал Беседин.
Благодаря этому успели вывезти всех детей из района. Тем не менее, уточнил Беседин, категорически не хотят выезжать пенсионеры – люди боятся и отказываются оставлять дома, в которых прожили всю жизнь. Не помогают ни уговоры родственников, ни предупреждения властей, волонтеров и правоохранителей.
«К сожалению, тенденция не такая, как мы хотели, потому что сейчас мы не просим, не уговариваем, мы не настаиваем. Мы говорим о том, что это, фактически, – последний шанс выехать с территории громады в более безопасные места. Потому что кроме инфраструктуры, которую невозможно восстановить, мы понимаем, что каждый день погода ухудшается и становится все холоднее и холоднее. Второе – это логистические направления и пути, по которым мы оказывали помощь социальную, гуманитарную. По ним враг бьет ежеминутно, фактически разбивая их. Хочу еще раз попросить прислушаться людей и переждать, пока наши ребята освободят все оккупированные территории. Мы вернемся на Купянщину и будем все восстанавливать», – отметил начальник ГВА.
Регулярно по громаде ездят волонтеры и полицейские, оповещают местных жителей, куда они могут обратиться за помощью в эвакуации. Кроме того, на домах развешены листовки с указаниями, как можно выехать из опасных населенных пунктов. Чаще всего, отметил Беседин, люди эвакуируются в Харьков, однако любой регион страны готов принять переселенцев и оказать все необходимую помощь. Также от международных организаций люди смогут получить единоразовую денежную помощь – десять тысяч 800 гривен.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Беседин, Купянский район, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 10:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент на Купянщине проживают около 5800 человек, сообщил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія».".