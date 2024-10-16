“Це – останній шанс виїхати”. Як відбувається евакуація на Куп’янщині

Наразі на Куп’янщині проживає близько 5800 осіб, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія».

За його словами, ситуація в Куп’янському районі вкрай складна. Це пов’язано не лише з погіршенням військової ситуації – наступом ворога та регулярними обстрілами, а й із руйнуванням критичної інфраструктури.

“Тому на лівобережжі, а це – Ківшарівка, Купʼянськ-Вузловий, місто Купʼянськ, на жаль, зараз відсутнє енергопостачання, газопостачання, водопостачання. І у звʼязку із критичними руйнуваннями та критичними обстрілами відновити це неможливо. Тому було прийняте рішення посилити заходи евакуації. Хоча хочу зазначити, що евакуація в Купʼянській громаді оголошена минулого року із серпня”, – начальник МВА.

Завдяки цьому встигли вивезти всіх дітей із району. Проте, уточнив Беседін, категорично не хочуть виїжджати пенсіонери – люди бояться та відмовляються залишати будинки, в яких прожили все життя. Не допомагають ні вмовляння родичів, ні попередження влади, волонтерів та правоохоронців.

“На жаль, тенденція не така, як ми хотіли, тому що зараз ми не просимо, не вмовляємо, ми не наголошуємо. Ми кажемо про те, що це, фактично, – останній шанс виїхати із території громади в більш безпечні місця. Ми розуміємо, що кожного дня погода погіршується і стає все холодніше і холодніше. Друге – це логістичні напрямки і шляхи, за якими ми здійснювали допомогу соціальну, гуманітарну. По них ворог бʼє щохвилини, фактично розбиваючи їх. Хочу ще раз попросити дослухатися і перечекати, поки наші хлопці та дівчата звільнять всі території, які зараз окуповані. Ми повернемося на Купʼянщину і будемо все відбудовувати”, – додав Беседін.

Регулярно по громаді їздять волонтери та поліцейські, сповіщають місцевих жителів, куди вони можуть звернутися за допомогою щодо евакуації. Крім того, на будинках розвішані листівки із вказівками, як можна виїхати з небезпечних населених пунктів. Найчастіше, зазначив Беседін, люди евакуюються до Харкова, проте будь-який регіон країни готовий прийняти переселенців і надати необхідну допомогу. Також від міжнародних організацій люди зможуть отримати одноразову грошову допомогу – десять тисяч 800 гривень.