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“Найстрашніше – вночі” – що кажуть врятовані з Куп’янська (відео)

Репортаж 08:59   18.10.2024
Оксана Горун
“Найстрашніше – вночі” – що кажуть врятовані з Куп’янська (відео) Скриншот

У Харківській області триває обов’язкова евакуація з Куп’янська та трьох найближчих до фронту громад. Необхідно вивезти 10 тисяч людей, у тому числі 4000 – з лівого берега.

“Сьогодні в погребі ночувала. Прильот такий був у десять і далі, п’ять-шість, я вже не знаю скільки. У мене страх ночі, я до часу ночі не сплю, тому що починаються прильоти, обстріли. Удень не так, а найстрашніше – вночі”, – поділилася евакуйована мешканка міста Катерина у відео, опублікованому пресслужбою ХОВА.

Її підтримала інша мешканка прифронтового міста – Ольга. “Щоночі. Днем, гади, перестають, а вночі б’ють. Ні світла зараз немає, ні води немає, ні газу немає”, – розповіла жінка.

Відео: пресслужба ХОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив: обов’язкову евакуацію цивільних проводять із чотирьох прифронтових громад: Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської.

“Маємо вивезти в першу чергу з лівого берега (річки Оскіл – Ред.) всіх людей. За нашими планами, це близько чотирьох тисяч. Загалом потребують евакуації близько 10 тисяч людей. Темпи евакуації з кожним днем усе більше та більше. Наразі місця у нас є в резерві. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. Логістику забезпечує “Укрзалізниця”. Для людей це буде безплатно”, – підкреслив Синєгубов.

В евакуації людей та допомозі їм беруть участь 17 громадських організацій.

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“Допомагаємо в системі поселення безпосередньо людям, які приїжджають, функціонує транзитний пункт. На ньому працюють вісім благодійних громадських організацій. Надають багатосекторальну підтримку цивільному населенню – таку, як грошова допомога, медичні засоби, гаряче харчування, продукти гігієни, продукти, готові до споживання”, — розповів голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.

Лише минулої доби, за даними ХОВА, до логістичних центрів прибули близько 245 евакуйованих. Серед них 29 – діти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області триває обов’язкова евакуація з Куп’янська та трьох найближчих до фронту громад. Необхідно вивезти 10 тисяч людей, у тому числі 4000 – з лівого берега".