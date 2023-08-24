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«На Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб наступати», – Маляр

Суспільство 14:21   24.08.2023
Вікторія Яковенко
«На Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб наступати», – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ситуацію на сході України називає складною.

«На Куп‘янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани», – написала Маляр у телеграмі.

За її словами, не менш гарячим напрямком залишається Лиманський. Там ворог безуспішно штурмує, щоб витіснити українських військових в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки в Луганській області.

На Бахмутському напрямку також тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію, додала Маляр.

«Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко. Тож, наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки», – зазначила Маляр.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ситуацію на сході України називає складною.".