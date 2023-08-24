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«На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать», — Маляр

Общество 14:21   24.08.2023
Виктория Яковенко
«На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать», — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ситуацию на востоке Украины называет сложной.

«На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Продолжает производить многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру. Продолжаются бои. Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы», – написала Маляр в Telegram.

По ее словам, не менее горячим направлением остается Лиманский. Там враг безуспешно штурмует, чтобы вытеснить украинских военных в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки в Луганской области.

На Бахмутском направлении также продолжаются активные бои, враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию, добавила Маляр.

«Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги», — отметила Маляр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ситуацию на востоке Украины называет сложной.".