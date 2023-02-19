Зупинив ворога у Куп’янська: Зугравий став повноправним головою ТрО на сході

18 лютого особовому складу регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід” відрекомендували нового начальника. Ним став Герой України полковник Олександр Зугравий, який раніше виконував обов’язки начальника.

Як повідомляють у регіональному управлінні Сил тероборони “Схід”, Зугравий призначений начальником згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ від 15 лютого. Його відрекомендував бійцям командувач Сил тероборони генерал-майор Ігор Танцюра.

“Кожну мить ми наближаємо та будемо наближати надалі нашу перемогу над ворогом! Пів року тому ворог зазнав поразки на Слобожанщині, зараз “ламає зуби” намагаючись взяти нашу східну фортецю – Бахмут! На всіх найгарячіших напрямках підпорядковані нашому регіональному управлінню підрозділи – нищать ворога всіма можливими силами та засобами. Це вже не “хлопці та дівчата з блокпостів”. За рік війни вони стали грізною силою на полі бою. Гарантом якісної оборони нашої батьківщини на сході!”, – сказав Зугравий перед особовим складом.



Фото: регіональне управління Сил територіальної оборони “Схід”

Як повідомляли в Офісі президента, Зугравий до війни сформував територіальну оборону в п’яти східних областях України, а з початком агресії РФ створив дієву систему розвідки та руху опору у Харкові та області. Завдяки вправним діям офіцера українські війська зупинили ворога в районі Куп’янська.