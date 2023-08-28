Папа римський видав промову про «велич росії» в дусі пропагандистів Кремля

Папа римський Франциск під час Всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт-Петербурзі під час телемосту звернувся до росіян та порадив їм «не забувати про спадщину».

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами», – заявив понтифік під час телемосту.

На скандальну промову відреагував представник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

«Саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл», – наголосив Ніколенко.

Він зазнач, що дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, звучать з вуст Папи Римського, місія якого як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва.