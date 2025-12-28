НАБУ разоблачило нардепов-взяточников. СМИ: среди них — харьковчанин Пивоваров

В НАБУ 27 декабря сообщили, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы систематически получали деньги за голосование в Верховной Раде. Детали пообещали рассказать позже.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и фракции «Слуга народа» сообщала, что подозрения получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения.

Евгений Пивоваров в 2019 году был избран нардепом по 175 округу (Харьковская область), а до этого был профессором кафедры технологии питания в Харьковском государственном университете питания и торговли. По данным «Честно», депутат 22 июля 2025 года проголосовал «за» законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генпрокурора. При этом он поддержал легализацию медицинского каннабиса и запрет религиозных учреждений, связанных с РФ.

Пивоваров, также по информации «Честно», является фигурантом антикоррупционного расследования — он был в рядах соучредителей ЖСК «Стройиндустрия-1», который в апреле 2016 года бесплатно получил почти 1,3 га земли в Немышлянском районе Харькова стоимостью 10 миллионов гривен от горсовета по «кооперативной схеме». Как установила прокуратура, это был псевдоЖСК, ведь объединенные в кооператив люди даже не были зарегистрированы в Харькове. В январе 2017 года Хозяйственный суд области отменил решение горсовета.