У Харкові без світла близько 100 тисяч абонентів: Синєгубов про ситуацію

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що в Харкові зараз діють планові відключення електрики – за графіками. В області залишаються населені пункти, де світла немає понад рік.

“Дійсно, в нас ще зберігається дефіцит електроенергії, оскільки ми мали досить істотні руйнування наприкінці березня внаслідок масованого ракетного удару. Приблизно близько 100 тисяч абонентів у нас по місту Харкову без електроенергії. Тому ми застосовуємо планові графіки відключень – від двох до чотирьох годин на добу в людей немає електроенергії. Однак це планові відключення – не аварійні, хоча і такі в нас були, оскільки електромережі були досить перенавантажені. По області в нас електроенергія є, скажімо так, у всіх населених пунктах. І лише там, де прикордоння та постійні обстріли, там звичайно ускладнення з електропостачанням“, – сказав Синєгубов.

Так, за його словами, в Харківській області без світла понад рік залишаються населені пункти, в яких перебуває по п’ять-сім мешканців чи сімей. Люди живуть біля кордону – під постійними обстрілами. Відновити там електрику неможливо.

“Там до лінії кордону три-п’ять кілометрів, і ворог активно б’є та знищує наші лінії електропередач, і звичайно вже прямим наведенням по наших бригадах електриків, якщо вони тільки виїжджають на відновлення. Тому вихід для таких населених пунктів – лише евакуація“, – пояснив начальник ХОВА.