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Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове

Происшествия 07:39   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 49 пожаров.

Три возгорания возникли из-за российских обстрелов. Горело в Изюмском и Чугуевском районах.

«Сейчас продолжается ликвидация пожара на территории гражданского предприятия в Киевском районе города Харькова», – уточнили спасатели.

Также в природных экосистемах области возник 21 пожар на площади 68 гектаров, добавили в ГСЧС.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 109 единиц взрывоопасных предметов», – передают пожарные.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными — их ищут.

Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.

Читайте также: Самая масштабная атака на Харьков: третьи сутки тушат предприятие и ищут людей

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 07:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 49 пожаров.".