Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 49 пожаров.
Три возгорания возникли из-за российских обстрелов. Горело в Изюмском и Чугуевском районах.
«Сейчас продолжается ликвидация пожара на территории гражданского предприятия в Киевском районе города Харькова», – уточнили спасатели.
Также в природных экосистемах области возник 21 пожар на площади 68 гектаров, добавили в ГСЧС.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 109 единиц взрывоопасных предметов», – передают пожарные.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными — их ищут.
Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.
Читайте также: Самая масштабная атака на Харьков: третьи сутки тушат предприятие и ищут людей
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожарные, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 07:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 49 пожаров.".