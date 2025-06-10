Бегут из Харькова или возвращаются: как обстрел повлиял на решения людей

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов подвел итоги самого масштабного обстрела Харькова и рассказал, стало ли больше желающих уехать из города.

По данным Терехова, в день обстрела, 7 июня, ранения получили 66 человек. На данный момент в больницах остаются 10 пострадавших. Двое из них – в тяжелом состоянии, врачи до сих пор борются за их жизни. Кроме того, враг повредил 69 зданий.

«Это и частные дома жилые, и разрушенные жилые дома. Кроме этого, серьезные повреждения получили многоэтажные жилые дома, когда был разрушен практически 9 этаж многоэтажного жилого дома. И там тоже мы имели людей, которые, к сожалению, погибли и получили ранения. Кроме этого, хочу сказать, что была разбита детская железная дорога, и там тоже были люди, которые погибли и на месте, и потом в больнице», – сказал Терехов.

Однако, отвечая на вопрос ведущей, бегут ли люди из города после столь масштабной атки, мэр сообщил: людей стало только больше.

«Да, есть определенная усталость, но никто не убегает, никто не уезжает из Харькова. Напротив, я хочу сказать, что мы видим, что люди возвращаются в город Харьков. Это летнее возвращение, оно было и в 23-м году, и в 24-м, и сейчас мы констатируем это, что людей стало больше, но нужно очень прислушиваться к воздушным тревогам и беречь себя», – отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными — их ищут.

Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.

Утром 10 июня в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что пожар на предприятии пытаются потушить уже четвертые сутки. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что во время поисково-спасательной операции специалисты нашли тело человека. По данным городского головы, под завалами могут находиться еще 5 человек

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