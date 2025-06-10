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Харьков третий день подряд бьет температурные рекорды

Погода 08:34   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков третий день подряд бьет температурные рекорды

О том, что Харьков 9 июня снова установил температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«9 июня был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +35,0°С», – написали синоптики.

Последний раз настолько жарко в этот день было в 1948 году. Тогда термометр показал +33,0°С.

Напомним, ранее в Харьковском областном центре по гидрометеорологии сообщали, что 7 и 8 июня в Харькове зафиксировали температурные рекорды. Максимальная температура в эти дни была +32,3°С и + 34,2°С соответственно.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что Харьков 9 июня снова установил температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".