Харьков третий день подряд бьет температурные рекорды
О том, что Харьков 9 июня снова установил температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«9 июня был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +35,0°С», – написали синоптики.
Последний раз настолько жарко в этот день было в 1948 году. Тогда термометр показал +33,0°С.
Напомним, ранее в Харьковском областном центре по гидрометеорологии сообщали, что 7 и 8 июня в Харькове зафиксировали температурные рекорды. Максимальная температура в эти дни была +32,3°С и + 34,2°С соответственно.
Читайте также: Опасная погода будет сегодня в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, погода, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков третий день подряд бьет температурные рекорды»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что Харьков 9 июня снова установил температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".