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Опасная погода будет сегодня в Харькове и области

Погода 07:55   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Опасная погода будет сегодня в Харькове и области

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.

Гроза, по прогнозам синоптиков, будет сегодня весь день.

«В ближайший час с сохранением днем 10 июня по городу и по области ожидается гроза», – пишут в Региональном центре.

На Харьковщине также объявили первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Немного прохладнее, до +27: погода в Харькове и области на 10 июня

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 07:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.".