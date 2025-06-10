Опасная погода будет сегодня в Харькове и области
Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.
Гроза, по прогнозам синоптиков, будет сегодня весь день.
«В ближайший час с сохранением днем 10 июня по городу и по области ожидается гроза», – пишут в Региональном центре.
На Харьковщине также объявили первый, желтый уровень опасности.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.".