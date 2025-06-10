Опасная погода будет сегодня в Харькове и области

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.

Гроза, по прогнозам синоптиков, будет сегодня весь день.

«В ближайший час с сохранением днем 10 июня по городу и по области ожидается гроза», – пишут в Региональном центре.

На Харьковщине также объявили первый, желтый уровень опасности.