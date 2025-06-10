«Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Новости. LIVE» отметил, что этой ночью в Харькове не фиксировали обстрелов. Однако, предостерегает он, расслабляться нельзя.
«Эта тишина – достаточно обманчива, потому что мы так же, как и в Киеве, как и в прошлые дни ожидаем вновь массированных обстрелов, которые в принципе могут быть соответственно. Потому что цель у врага только одна — это террор местного населения, это удары по центральной части города Харькова и т.д.», — заявил глава ХОВА.
Он подчеркнул, что все воздушные тревоги, которые звучат — реальные, они сопровождаются пусками КАБов, ракет или «Шахедов».
Синегубов также рассказал, что в Харькове продолжается ликвидация последствий атаки по гражданскому предприятию.
«Это большой цех, крупное предприятие, достаточно был серьезный пожар, в результате которого повреждены конструктивы и в принципе подразделения ГСЧС не могут физически туда заходить, потому что есть риск для их жизни, есть риск обвала полностью этого помещения. Мы прогнозируем, что еще где-то примерно двое суток, возможно трое, понадобится для того, чтобы разобрать завалы и добраться до тех помещений, где потенциально могут или могли находиться люди», — сообщил глава ХОВА.
Читайте также: Бегут из Харькова или возвращаются: как обстрел повлиял на решения людей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, обстрелы, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Новости. LIVE» отметил, что этой ночью в Харькове не фиксировали обстрелов. Однако, предостерегает он, расслабляться нельзя.".