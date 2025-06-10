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«Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове

Общество 14:15   10.06.2025
Виктория Яковенко
«Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове Фото: Елена Нагорная

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Новости. LIVE» отметил, что этой ночью в Харькове не фиксировали обстрелов. Однако, предостерегает он, расслабляться нельзя.

«Эта тишина – достаточно обманчива, потому что мы так же, как и в Киеве, как и в прошлые дни ожидаем вновь массированных обстрелов, которые в принципе могут быть соответственно. Потому что цель у врага только одна — это террор местного населения, это удары по центральной части города Харькова и т.д.», — заявил глава ХОВА.

Он подчеркнул, что все воздушные тревоги, которые звучат — реальные, они сопровождаются пусками КАБов, ракет или «Шахедов».

Синегубов также рассказал, что в Харькове продолжается ликвидация последствий атаки по гражданскому предприятию.

«Это большой цех, крупное предприятие, достаточно был серьезный пожар, в результате которого повреждены конструктивы и в принципе подразделения ГСЧС не могут физически туда заходить, потому что есть риск для их жизни, есть риск обвала полностью этого помещения. Мы прогнозируем, что еще где-то примерно двое суток, возможно трое, понадобится для того, чтобы разобрать завалы и добраться до тех помещений, где потенциально могут или могли находиться люди», — сообщил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Новости. LIVE» отметил, что этой ночью в Харькове не фиксировали обстрелов. Однако, предостерегает он, расслабляться нельзя.".