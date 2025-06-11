На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ

Об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Купянском направлении россияне шесть раз шли вперед на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, сегодня было 11 боев, три из которых продолжаются. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное и Андреевка на Харьковщине.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев, а на Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак противника.