На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ
Об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Купянском направлении россияне шесть раз шли вперед на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, сегодня было 11 боев, три из которых продолжаются. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное и Андреевка на Харьковщине.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев, а на Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак противника.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.".