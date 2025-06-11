Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:15   11.06.2025
Елена Нагорная
На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Купянском направлении россияне шесть раз шли вперед на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, сегодня было 11 боев, три из которых продолжаются. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное и Андреевка на Харьковщине.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев, а на Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак противника.

Читайте также: 15 «Шахедов» ударили по Харькову за две минуты – Синегубов о новой тактике

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:30
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
12.06.2025, 03:36

Новости по теме:

16:34
Враг штурмовал в сторону Липцев, на Купянском направлении – бой: ГШ на 16:00
17:15
Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
17:39
На Купянском направлении продолжается один бой – Генштаб ВСУ
16:47
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
16:50
Враг пытается продвинуться возле Волчанска – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 17:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.".