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В Харькове на месяц перекроют улицу – где и как объезжать

Общество 09:42   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове на месяц перекроют улицу – где и как объезжать Фото: ХГС

Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.

Участок будет перекрыт до 10 июля.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на газопроводе в районе дома №38 на ул. Люсинской», – объяснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Марьевской, Свитязской, Галинской и другим прилегающим, – добавили в горсовете.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.".