В Харькове на месяц перекроют улицу – где и как объезжать
Фото: ХГС
Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.
Участок будет перекрыт до 10 июля.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на газопроводе в районе дома №38 на ул. Люсинской», – объяснили в мэрии.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Марьевской, Свитязской, Галинской и другим прилегающим, – добавили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ремонт дорог, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.".