В Харькове на месяц перекроют улицу – где и как объезжать

Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.

Участок будет перекрыт до 10 июля.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на газопроводе в районе дома №38 на ул. Люсинской», – объяснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Марьевской, Свитязской, Галинской и другим прилегающим, – добавили в горсовете.