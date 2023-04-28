Резников: Зеленский рекомендовал Залужному отослать на фронт военкомов
Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отсылать на фронт военкомов, а мобилизацию доручить бойцам с ранениями, заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает «Укрінформ».
«Он (Зеленский – прим. ред.) дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций – прим. ред) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А на их место брать военнослужащих, получивших ранения, знающих, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», — заявил Резников.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отсылать на фронт военкомов, а мобилизацию доручить бойцам с ранениями, заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает «Укрінформ». ".