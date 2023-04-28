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Резников: Зеленский рекомендовал Залужному отослать на фронт военкомов

Общество 18:57   28.04.2023
Оксана Якушко
Резников: Зеленский рекомендовал Залужному отослать на фронт военкомов

Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отсылать на фронт военкомов, а мобилизацию доручить бойцам с ранениями, заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает «Укрінформ». 

«Он (Зеленский – прим. ред.) дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций – прим. ред) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А на их место брать военнослужащих, получивших ранения, знающих, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», — заявил Резников.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отсылать на фронт военкомов, а мобилизацию доручить бойцам с ранениями, заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает «Укрінформ». ".