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В Харькове в клуб наведались военкомы и вручают повестки — соцсети (видео)

Общество 21:24   11.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове в клуб наведались военкомы и вручают повестки — соцсети (видео)

В Харькове представители территориального центра комплектования посетили одно из развлекательных заведений.

Соответствующее сообщение и видео опубликовали в харьковском Telegram-канале со ссылкой на подписчиков. Они рассказали, что военкомы попросили администрацию выключить музыку, после чего начали выписывать повестки.

Все это не попало на видео. В кадре большинство посетителей — девушки.

Видео: соцсети

 

Напомним, военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап разъяснил, что представители ТЦК имеют право вручать повестки где угодно — законодательством места не определены. В центрах комплектования ожидают внесения изменений в законодательство, которыми пропишут четкий механизм вручения повесток не по домашнему адресу.

Читайте также: Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове представители территориального центра комплектования посетили одно из развлекательных заведений.".