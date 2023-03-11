В Харькове в клуб наведались военкомы и вручают повестки — соцсети (видео)
В Харькове представители территориального центра комплектования посетили одно из развлекательных заведений.
Соответствующее сообщение и видео опубликовали в харьковском Telegram-канале со ссылкой на подписчиков. Они рассказали, что военкомы попросили администрацию выключить музыку, после чего начали выписывать повестки.
Все это не попало на видео. В кадре большинство посетителей — девушки.
Видео: соцсети
Напомним, военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап разъяснил, что представители ТЦК имеют право вручать повестки где угодно — законодательством места не определены. В центрах комплектования ожидают внесения изменений в законодательство, которыми пропишут четкий механизм вручения повесток не по домашнему адресу.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове представители территориального центра комплектования посетили одно из развлекательных заведений.".