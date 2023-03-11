В Харькове в клуб наведались военкомы и вручают повестки — соцсети (видео)

В Харькове представители территориального центра комплектования посетили одно из развлекательных заведений.

Соответствующее сообщение и видео опубликовали в харьковском Telegram-канале со ссылкой на подписчиков. Они рассказали, что военкомы попросили администрацию выключить музыку, после чего начали выписывать повестки.

Все это не попало на видео. В кадре большинство посетителей — девушки.

Видео: соцсети

Напомним, военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап разъяснил, что представители ТЦК имеют право вручать повестки где угодно — законодательством места не определены. В центрах комплектования ожидают внесения изменений в законодательство, которыми пропишут четкий механизм вручения повесток не по домашнему адресу.