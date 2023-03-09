Мы имеем право вручать повестки в любом месте — военком Харьковщины

От практики вручения повесток военнообязанным по адресу их проживания в Харьковской области уже давно отошли, констатировал военком областного территориального центра комплектования Владимир Арап, передает корреспондент МГ «Объектив».

«К сожалению, мы давно уже отошли от этой методики (вручать повестки только по домашним адресам — Ред.). Мы все понимаем, что если человек прописан по соответствующему адресу, то либо он там не проживает, либо при желании дверь может не открыть даже при наличии представителя полиции, который вместе с представителями РТЦК совершает уведомления», — отметил Арап.

Он сообщил, что поиск военнообязанных проще осуществлять в небольших населенных пунктах — там о прибытии новых жителей военным сообщают сельсоветы и руководство громад.

«Что касается вручения повесток, на сегодняшний день ни в одном законодательном акте не запрещено вручение повесток в любых местах: будь это домашний адрес, предприятие или места большого скопления людей, блокпосты, улица – пожалуйста, представитель РТЦК вместе с представителем Национальной полицией непосредственно на улице или в торговом центре могут вручить эту повестку», — подчеркнул военком.

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Он сообщил, что в центрах комплектования ожидают внесения изменений в законодательство, которыми пропишут четкий механизм вручения повесток не по домашнему адресу.