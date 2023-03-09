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Военком рассказал о мобилизации на деоккупированных территориях Харьковщины

Общество 12:36   09.03.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Военком рассказал о мобилизации на деоккупированных территориях Харьковщины

Военнообязанные постепенно возвращаются в родные села и поселки Харьковщины, освобожденные ВСУ. О приездающих местные власти информируют военкомов.

«Мы потеряли очень много ресурса с началом агрессии. Мы понимаем, что даже после того, как мы освободили почти всю Харьковскую область от временной оккупации наших районов –  Купянского, Чугуевского, Изюмского, мы понимаем, что в те районы – Купянский, Изюмский – ресурс не вернулся в том количестве, в котором уехал. И даже по Харькову мы понимаем, что уехавшие люди не все вернулись», – отметил на брифинге в Харькове военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап, передает корреспондент МГ «Объектив».

Арап сообщил, что люди все же постепенно возвращаются. И за ними на местах следят.

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«По районам представители местных администраций, ОТГ, поселковых советов проводят соответствующую работу, берут на учет вернувшихся военнообязанных. Соответственно, предоставляют информацию о возвратившихся из других областей Украины жителях в населенные пункты — в РТЦК. И РТЦК, соответственно, осуществляют плановое оповещение этих военнообязанных. Если они не имеют права на отсрочку или не забронированы, они также подлежат призыву по мобилизации», — пояснил Арап.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 12:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнообязанные постепенно возвращаются в родные села и поселки Харьковщины, освобожденные ВСУ. О приездающих местные власти информируют военкомов".