Военком рассказал о мобилизации на деоккупированных территориях Харьковщины
Военнообязанные постепенно возвращаются в родные села и поселки Харьковщины, освобожденные ВСУ. О приездающих местные власти информируют военкомов.
«Мы потеряли очень много ресурса с началом агрессии. Мы понимаем, что даже после того, как мы освободили почти всю Харьковскую область от временной оккупации наших районов – Купянского, Чугуевского, Изюмского, мы понимаем, что в те районы – Купянский, Изюмский – ресурс не вернулся в том количестве, в котором уехал. И даже по Харькову мы понимаем, что уехавшие люди не все вернулись», – отметил на брифинге в Харькове военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап, передает корреспондент МГ «Объектив».
Арап сообщил, что люди все же постепенно возвращаются. И за ними на местах следят.
Читайте также: “Объемы не те”, – ХОВА о давлении мобилизации на бизнес Харьковщины (интервью)
«По районам представители местных администраций, ОТГ, поселковых советов проводят соответствующую работу, берут на учет вернувшихся военнообязанных. Соответственно, предоставляют информацию о возвратившихся из других областей Украины жителях в населенные пункты — в РТЦК. И РТЦК, соответственно, осуществляют плановое оповещение этих военнообязанных. Если они не имеют права на отсрочку или не забронированы, они также подлежат призыву по мобилизации», — пояснил Арап.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Военком рассказал о мобилизации на деоккупированных территориях Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 12:36;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнообязанные постепенно возвращаются в родные села и поселки Харьковщины, освобожденные ВСУ. О приездающих местные власти информируют военкомов".