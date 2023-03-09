Військком розповів про мобілізацію на деокупованих територіях Харківщини

Військовозобов’язані поступово повертаються до рідних сіл та селищ Харківщини, звільнених ЗСУ. Про тих, хто приїжджає, місцева влада інформує військкомів.

“Ми втратили дуже багато ресурса із початком агресії. Ми розуміємо, що навіть після того, як ми звільнили майже всю Харківську область від тимчасової окупації наших районів Куп’янського, чугуївського, Ізюмського – ми розуміємо, що в ті райони – Куп’янський, Ізюмський – ресурс не повернувся в тій кількості, в якій виїхав. І навіть по Харкову ми розуміємо, що люди, які виїхали, вони не всі повернулися”, – зазначив на брифінгу в Харкові військовий комісар обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Арап повідомив, що люди все ж таки поступово повертаються. І за ними на місцях стежать.

“Представники місцевих адміністрацій, ОТГ, селищних рад проводять відповідну роботу, беруть на облік тих військовозобов’язаних, які повернулися. Відповідно надають інформацію щодо повернених з інших областей України мешканців до населених пунктів – до РТЦК. І РТЦК відповідно здійснюють планове оповіщення цих військовозобов’язаних. Якщо вони не мають права на відстрочу чи не заброньовані, вони також підлягають призову по мобілізації”, – пояснив Арап.